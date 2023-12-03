Альфа Ромео не останется в Формуле 1, переключившись на серию WEC

Итальянский автопроизводитель не собирается в ближайшее время каким-либо образом связывать себя с "королевскими гонками".

Соглашение о титульном спонсорстве Альфа Ромео с командой Заубер подошло к концу после Гран-при Абу-Даби в минувшие выходные после шести успешных лет совместной работы.

В какой-то момент итальянского производителя автомобилей начали связывать с Хаас, и он действительно разговаривал с американской командой, но переговоры так ни к чему и не привели.

Как сообщает Autosport, на этом попытки Альфа Ромео остаться в Формуле 1 закончились. По словам генерального директора компании Жана-Филиппа Импарато, Альфа Ромео теперь сосредоточится на переходе в WEC.

Импарато заявил, что итальянцы не заинтересованы в повторении сценария с Заубером, когда компания была просто наклейкой на болиде, а потому вариант с Хаас отпал.

Напомним, что начиная с 2026 года Заубер начнет выступать под именем Ауди. А до того на протяжении двух лет команда будет использовать свое привычное название.

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