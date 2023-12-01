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Автоспорт

Следующие два сезона Заубер проведет с оригинальным названием

Команда не хочет размывать эффект от прихода Ауди.
Сегодня, 10:23
Тео Пуршер / Getty Images
Тео Пуршер / Getty Images

В Заубер объявили, что сезоны-2024 и 2025 команда проведет с оригинальным названием.

Напомним, что по окончании текущего чемпионата истек срок контракта между командой Формулы-1 и Альфа Ромео.

Лишь с 2026 года вместе с Заубер в серию войдет Ауди, а до тех пор команда решила выступать под оригинальным названием.

"С Ауди мы заявимся в Формулу-1 в 2026 году. Это важно с коммерческой точки зрения – нужно громко обставить приход Ауди в 2026 году к новому техническому регламенту, а не размывать эффект.

Так что пока мы продолжим выступать в Формуле-1 как Заубер, опираясь на историческое наследие. Не забывайте, мы выступаем в Ф-1 с 1993 года – так что да, в каком то смысле со следующего сезона нас ждет возвращение назад в будущее", – приводит слова руководителя команды RaceFans.

Ранее также стало известно, что Льюис Хэмилтон задумался об окончании карьеры.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заубер

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