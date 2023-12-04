ФИА подождет смены регламента в 2026 году, чтобы закрыть "серые зоны" Формулы 1

Федерация хочет решить проблему с граунд-эффектом, из-за которого командам в 2023 году было труднее преследовать оппонентов.

ФИА собирается в 2026 году внести изменения, которые закроют некоторые "серые зоны" в регламенте Формулы 1, сообщает Motorsport.

Изначально предполагалось внести некоторые изменения в правила на сезон-2025, однако директор ФИА Николас Томбазис заявил, что меры по решению проблемы выброса потока воздуха будут отложены до следующей эры правил, начинающейся в 2026 году.

Переход Формулы 1 к действующему регламенту с граунд-эффектом в 2022 году был вызван желанием позволить болидам больше бороться и дольше преследовать друг друга.

Одной из основных особенностей правил было сведение к минимуму отталкивания командами воздушного потока от автомобиля и шин (так называемого выброса потока воздуха), поскольку это способствовало потере прижимной силы для преследующих автомобилей.

Но по мере того, как команды начали осваивать новые правила, усилилось стремление максимизировать характеристики выброса потока воздуха, особенно за счет продуманной конструкции передних антикрыльев.

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Считается, что именно этот подход способствовал тому, что за болидами 2023 года труднее ехать, чем за их аналогами 2022 года.

Ранее в этом году было подсчитано, что потеря прижимной силы составляет 35%, когда конкуренты отстают от соперников на два корпуса – по сравнению с 20% в 2022 году.

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