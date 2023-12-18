Александер-Арнольд, Мата и другие знаменитости официально стали совладельцами команды Формулы 1

Альпин завершила продажу части акций американским инвесторам за 200 миллионов.

Официально завершена продажа пакета акций команды Формулы 1 Альпин группе американских инвесторов, сообщает Motorsport.

В июне 2023 года было объявлено, что Otro Capital приобрела 24% акций французского коллектива за 200 миллионов евро. Эта сделка оценила команду из Энстоуна примерно в 900 миллионов долларов.

Сделка была официально завершена, и в рамках соглашения соучредитель Otro Capital Алекс Шайнер недавно стал директором команды.

Партнерами Otro Capital в сделке являются RedBird Capital Partners и Maximum Effort Investments, последнюю возглавляет голливудская звезда Райан Рейнольдс.

Рейнольдс также пригласил в проект своего коллегу-актера Роба МакЭлхенни после их успешного сотрудничества в футбольном клубе Рексхэм.

В октябре было объявлено, что за инвестициями также стоит группа спортсменов, таких как гольфист Рори Макилрой, боксер Энтони Джошуа, футболисты Трент Александер-Арнольд и Хуан Мата, а также звезды НФЛ Патрик Махоумс и Трэвис Келси.

Источник: Getty Images

Читай также: Феррари первая объявила дату презентации нового болида

Альпин надеется, что новые партнеры помогут повысить авторитет команды в США, а также наладить контакты с потенциальными будущими спонсорами.

Участие инвесторов также рассматривается как сильное заявление веры в будущее команды.

Помимо Шайнера, в совет директоров команды недавно вошли генеральный директор Alpine Cars Филипп Криф и главный юрисконсульт Майкл Смит.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!