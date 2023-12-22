Ферстаппен: Соперники не тупые, команды улучшат болиды и приблизятся к нам
Макс Ферстаппен убежден, что в следующем сезоне пелотон будет более плотным.
Пилот Ред Булл объяснил свою точку зрения тем, что в условиях неменяющегося регламента команды все лучше понимают, в каком направлении нужно развиваться. Потому вряд ли в будущем сезоне удастся повторить успехи прошлого.
"Другие команды улучшат свои болиды и приблизятся. Я не считаю реалистичным повторение такого количества побед. Но все в порядке. То, что мы уже провели подобный сезон – безумие.
Соперники не тупые. Все они делают выводы. Разумеется, чем дольше регламент остается неизменным, тем плотнее пелотон, потому что команды начинают понимать, в каком направлении развиваться", - приводит слова Макса BBC.
Конечно, пилот не скрывает надежды, что несмотря на прогресс других команд, Ред Булл все равно останется впереди.
Ранее также глава Феррари рассказал о прогрессе команды.
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