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Автоспорт

Руководитель Феррари рассказал, что он считает главным прогрессом команды в 2023 году

В следующем сезоне от команды будут ожидать больших успехов.
Сегодня, 12:31
Фредерик Вассер / Getty Images
Фредерик Вассер / Getty Images

Руководитель команды Феррари Фредерик Вассер считает, что более агрессивный подход его коллектива позволил ему добиться определенного успеха в его первый сезон в Маранелло.

Вассер заменил Маттиа Бинотто, придя в команду лишь в начале 2023 года, а потому у него было мало времени, чтобы оказать существенное влияние на проект этого сезона.

Его усилия по реорганизации действительно начали давать многообещающие результаты во второй половине сезона.

"Когда вы попадаете в новую команду, вам необходимо понять, как она работает, прежде чем предпринимать какие-либо действия или решения", — цитирует Вассера Motorsport.

"Главная тема для нас и самое большое улучшение, которое мы сделали в этом сезоне, заключались в подходе и менталитете. Я думаю, что мы больше рисковали, мы были немного более агрессивными, и это сыграло свою роль".

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"Мы должны быть амбициозными и не бояться каких-либо инцидентов или чего-то подобного, и я думаю, что мы сделали шаг в этом направлении".

Ранее Фредерик Вассер сообщил, что болид 2024 года будет состоять на 95% из новых компонентов.

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