Спортивный директор ФИА покинул должность, проработав менее года

Это уже вторая значимая отставка в ФИА за последние несколько недель.

Стив Нильсен подал в отставку с поста спортивного директора ФИА менее чем через год после своего назначения, сообщает BBC.

Он был назначен в январе 2023 года с поручением улучшить работу ФИА по контролю за гонками после серии разногласий в последние годы.

Причина ухода Нильсена не названа, но источники сообщают, что он был недоволен некоторыми аспектами своей роли.

Инсайдеры Формулы 1 сообщили BBC, что Нильсен чувствовал, что ФИА не желает вносить изменения, которые, по его мнению, необходимы, чтобы сделать ее операции по контролю за гонками отвечающими поставленным целям.

Все команды и гонщики поддержали назначение Нильсена. Вероятно, они будут встревожены его решением уйти и обеспокоены потенциальными последствиями.

Отставка Нильсена стала вторым уходом с руководящей должности в ФИА за последние две недели. Ранее, 13 декабря, Дебора Майер подала в отставку с поста главы комиссии ФИА по делам женщин.

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Отставки произошла после того, как президент ФИА Мохаммед Бен Сулайем оказался в центре серии противоречий с момента своего избрания в декабре 2021 года.

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