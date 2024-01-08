iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Команда Формулы-1 стала партнером команды по Rocket League

Для Альпин подобное сотрудничество уже давно стало нормой.
Сегодня, 18:25
Gentle Mates / Alpine
Gentle Mates / Alpine

Альпин стала партнером состава по Rocket League, пишет Esports Insider.

Rocket League - это киберспортивная игра, представляющая из себя футбол на специальных машинках в командах по четыре человека.

Французский киберспортивный клуб Gentle Mates создал состав по Rocket League, а вскоре обїявил о сотрудничестве с Альпин.

Фрацузская команда не впервой работает на киберспортивной арене. Ранее у них было партнерство с BLAST, а также она была официальным партнером мейджоа по CS:GO.

Также ранее сообщалось, что из ФИА ушел очередной топ-менеджер.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альпин

Статьи по теме

Формула 1. Болиды 2024 года: четыре команды пелотона обнародовали даты презентаций Формула 1. Болиды 2024 года: четыре команды пелотона обнародовали даты презентаций
Формула 1: Кубок конструкторов-2024 Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Помочь журналистам

Видео

Усик показал мощное упражнение с гирями
Усик показал мощное упражнение с гирями

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Украинки немного поднялись, а в топ-10 сразу два изменения
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Де Минор ворвался в топ-10
просмотров

Последние новости

Европа21:33
Месси отреагировал на смерть Беккенбауэра
Евро-202421:11
Ребров назвал главную опасность перед матчем с Боснией
Киберспорт21:01
ТОП-20 лучших игроков 2023 года по CS по версии HLTV: sh1ro занял восьмое место
Европа20:39
Лунин, Яремчук, Довбик и Цыганков узнали соперников в 1/8 финала Кубка Испании
Формула 120:25
В окружении Шумахера рассекретили, каким способом он общается после трагедии
Украина20:04
"Длительное время лечился за границей": в сборной Украины отреагировали на смерть воспитанника Днепра
Европа19:58
Два клуба заинтересованы в вингере МЮ
Европа19:41
Почеттино отреагировал на слухи о проблемах Челси с ФФП
Европа19:39
В Манчестер Сити выбрали капитана
Бокс19:14
Усик показал мощное упражнение с гирями
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK