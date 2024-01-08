Команда Формулы-1 стала партнером команды по Rocket League

Для Альпин подобное сотрудничество уже давно стало нормой.

Альпин стала партнером состава по Rocket League, пишет Esports Insider.

Rocket League - это киберспортивная игра, представляющая из себя футбол на специальных машинках в командах по четыре человека.

Французский киберспортивный клуб Gentle Mates создал состав по Rocket League, а вскоре обїявил о сотрудничестве с Альпин.

Фрацузская команда не впервой работает на киберспортивной арене. Ранее у них было партнерство с BLAST, а также она была официальным партнером мейджоа по CS:GO.

Также ранее сообщалось, что из ФИА ушел очередной топ-менеджер.

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