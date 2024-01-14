Стелла: Даже такой гонщик, как Ферстаппен, способен делать только то, что позволяет ему техника

Андреа Стелла считает, что нужно уметь отделять возможности пилота от возможностей болида.

Руководитель Макларен считает, что несмотря на весь талант Макса Ферстаппена, он не смог столько побеждать за рулем любого другого болида.

Однако у нидерландца есть и свои сильные стороны, он умеет показывать уровень в любых условиях и выжимать из автомобиля максимум.

"Даже такой блестящий гонщик, как Ферстаппен, способен делать только то, что позволяет ему имеющееся у него техника. В данный момент сочетание Макса Ферстаппена и болида Ред Булл быстрее нас. И нам нужно стремиться их победить.

У Ред Булл достаточно хорошая машина, чтобы Ферстаппен мог выступать на таком уровне. С нашей машиной это было бы невозможно. Ни один гонщик, оказавшись за рулем нашей машины, не смог бы соперничать с Ред Булл на завершающей стадии гонки.

Так что гонщика и болид стоит все-таки отделять друг от друга. В чем Ферстаппен действительно делает разницу, так это в умении постоянно выступать на очень высоком уровне, даже в самых трудных условиях. Например, под дождем в Зандворте, или в условиях перемены погоды в третьем сегменте квалификации в Бразилии. В такие моменты Ферстаппен показывает, на что на самом деле способен болид Ред Булл, если им идеально управлять, – приводит слова Стеллы GP Blog.

Ранее также сообщалось, что в Макларен определили ключевую цель на ближайшее время.

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