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Макларен намерен продлить контракт с Норрисом

Британец является главной целью других команд.
Сегодня, 12:44
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

В Макларен назвали приоритетом продление контракта с Ландо Норрисом.

Исполнительный директор команды Зак Браун считает, что продление контракта с британцем - важнейшая цель для Макларен прямо сейчас.

Все понимают, что большинство команд Формулы-1 захотят заполучить себе британского пилота, особенно, учитывая, что вскоре составы команд потребуют обновления.

"Я бы сказал, что это наш главный приоритет, наша следующая цель. У команды много приоритетных задач, и в случае с Ландо у нас в запасе есть еще достаточно времени, но при этом мы понимаем, что его хотят заполучить все команды в пелотоне.

Сколько еще будет выступать Льюис Хэмилтон? И что будут делать в Мерседесе? Сколько времени осталось у Серхио Переса?

Можно сказать, что три другие крупные команды Ф-1, вероятно, сейчас не имеют представления о том, какими будут их составы пилотов после 2025 года. И мне кажется, что с учетом того, как Ландо проявил себя в Ф-1, он будет под первым номером в списке кандидатов для этих команд", - приводит слова Брауна Speedcafe.

Ранее также Штайнер впервые прокомментировал свой уход из Хаас.

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