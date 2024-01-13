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Штайнер впервые прокомментировал уход из Хаас

У него пока нет никаких планов на будущее.
Сегодня, 14:17
Гюнтер Штайнер / Getty Images
Гюнтер Штайнер / Getty Images

Гюнтер Штайнер впервые прокомментировал свой уход из Хаас.

По словам экс-руководителя команды, у него нет профессиональных планов, пока он просто отдохнет после 10 лет непрерывной работы.

"В данный момент я просто хочу немного отдохнуть. Эти были тяжелые десять лет, и у меня много дел – нужна хорошая уборка дома.

Также здорово, что я останусь с семьей, моей дочери 14 лет – трудный возраст. Разобраться со всем этим, похоже, труднее, чем руководить командой Ф-1, так что я буду заниматься этим на протяжении нескольких месяцев", – приводит слова Штайнера RacingNews365.

Также итальянец рассказал о том, как произошла его отставка. Джин Хаас просто позвонил и сказал, что не собирается продлевать контракт с инженером. Никаких бесед или обсуждений не было, его просто поставили перед фактом.

Ранее также сообщалось, что знаменитый спонсор переметнулся от Феррари к Макларен.

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