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Автоспорт

Пивной спонсор Сайнса ушел из Феррари, вернувшись к МакЛарену

Производитель хмельного напитка решил воссоединиться с британским коллективом.
Вчера, 21:40
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Испанский пивной бренд Estrella Galicia покинул Феррари и вернулся к МакЛарену, сообщает Autosport.

Компания Estrella Galicia, принадлежащая пивовару Хихосу де Ривере, уже давно связана с пилотом Скудерии Карлосом Сайнсом.

Бренд начал поддерживать гонщика во время его выступлений в GP3 в 2013 году. Спустя два года компания стала спонсором Торо Россо, в составе которого Сайнс дебютировал в Формуле 1. Еще через год логотип Estrella Galicia появился на болиде ТР.

Затем производитель пива присоединился к Сайнсу в его командных переходах: сначала в Рено в последней части сезона 2017 года, а затем в МакЛарен в 2019 году.

В 2021 году он сопровождал пилота, когда тот переходил в Феррари и оставался партнером итальянской команды последние три года. 

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Однако в январе 2023 года Скудерия объявила, что согласовала многолетний контракт с Peroni, итальянской пивоваренной компанией, которая на протяжении трех лет была спонсором Астон Мартина.

Это стало сигналом для Estrella Galicia, что компания не сможет остаться с Феррари и Сайнсом. Для того, чтобы остаться в Ф1, компания решила воссоединиться с МакЛарен.

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