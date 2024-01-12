Ред Булл: Просто скопировать наш болид недостаточно, чтобы догнать нас

В последние два года Ред Булл снова стал примером для всех остальных команд Формулы 1.

В сезоне-2023 Астон Мартин выставил болид, ставший своеобразной копией болида "быков" 2022 года. И хотя британская команда имела некоторый успех, этого не хватило, чтобы стабильно быть среди лидеров пелотона.

По мнению технического директора Ред Булл Пьера Ваше, не достаточно просто скопировать их болид. Важно знать аспекты, что и зачем делать.

"Я думаю, что скопировать наш болид возможно. Но в любом бизнесе мира, когда он технический, одним из аспектов является "как". Самый важный аспект – "зачем", - цитирует Ваше Motorsport.

"Вы можете скопировать все, даже если вы не знаете "зачем". Но лучше придерживаться того, что вы понимаете. Мы тоже что-то копируем. Мы можем скопировать что-то не то. Но вы также вдохновляете себя на основе того, что видите у других".

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"Этот бизнес похож на эффект Дарвина. Вы видите что-то у других, добавляете к этому еще одну идею, развиваетесь и развиваете свою концепцию, свои сильные стороны и свои способности. Но каждый раз это должно быть основано на понимании. Если вы просто копируете ради копирования, это не сработает".

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