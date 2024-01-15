Руководитель Уильямс рассказал о работе над новым болидом

Джеймс Воулз прокомментировал работу над новым болидом.

Руководитель Уильямс считает, что команда работает прекрасно, новый болид несколько лучше предыдущего, однако больших шагов вперед не стоит ждать до смены регламента.

"Мы добавили прижимной силы, но вообще главным образом мы работали над улучшением поведения и характеристик болида. Думаю, у нашей машины есть нераскрытый потенциал и мы способны прибавить в данных областях. Насколько сильно – мне сказать сложно.

Я доволен тем, как идет работа в «Уильямсе». Хотя я уверен, что если вы спросите у всех команд в паддоке, они все вам ответят, что довольны тем, как идет работа. Так что обычно это говорит о том, что вы можете добиться небольшого прогресса, чуть-чуть продвинетесь вперед, но не более того.

Действительно большой шаг вперед возможно сделать при смене технического регламента. Так что именно в 2026 году у нас будет первая реальная возможность по-настоящему сделать шаг вперед", – рассказал Воулз для Autosport.

Ранее также сообщалось, что Макларен определился с ключевой целью.

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