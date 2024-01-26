Уильямс показали, как может выглядеть будущее Гран-при Мадрида

В Уильямс показали, как может выглядеть будущий трек в Мадриде.

Напомним, что с 2026 года Гран-при Испании будет проводиться на новой трассе в Мадриде.

Умельцы собрали всю доступную информацию о будущем автодроме и воссоздали его в популярном автосимуляторе Assetto Corsa Competizione.

Ознакомиться с трассой можно в официальном Твиттере киберспортивного раздела Уильямс или самостоятельно загрузить его в игре.

Ранее также сообщалось о деталях нового контракта Шарля Леклера с Феррари.

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