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Автоспорт

Стали известны детали нового соглашения Леклера с Феррари

Монегаск получил пятилетнее соглашение с опцией досрочного завершения.
Сегодня, 09:50
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Шарль Леклер подписал контракт с рядом интересных позиций, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, ранее стало известно, что монегаск продлил соглашение с Феррари, однако стороны не стали раскрывать детали сделки.

Однако итальянские СМИ сообщают о нескольких интересных пунктах нового контракта. Например то, что он рассчитан до 2029 года.

Также в контракте предусмотрена опция досрочного расторжения, однако активировать ее можно будет лишь после трех лет из пяти, основываясь на результатах пилота и команды.

Теперь Леклер будет получать 25 млн евро в год, однако в течение контракта сможет увеличить эту сумму вплоть до 50 млн.

Ранее также сообщалось, что руководитель Хаас не верит в резкий прогресс команды в будущем сезоне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шарль Леклер

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