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Автоспорт

Новый руководитель Хаас считает, что их новый болид останется последним в пелотоне

2024 год станет годом перестройки.
Сегодня, 20:28
Аяо Комацу / Getty Images
Аяо Комацу / Getty Images

Аяо Комацу заявил, что для Хаас текущий год станет годом перестройки.

Другие команды имеют больше ресурсов, а бывшая Альфа Таури плотнее начнет работать с РБ. В таких условиях Хаас будет непросто не отставать.

Потому в этом сезоне в команде будет много изменений, а что касается болида, он, скорее всего, останется самым медленным в пелотоне.

"Я считаю, что 2024-й год станет для нас переходным периодом, хотя даже в процессе изменений в команде нам все равно нужно улучшать свои результаты. Мы не намерены и дальше оставаться максимум на восьмой позиции, но да, сейчас нас ждет год перестройки.

До предсезонных тестов осталось меньше месяца, так что я думаю, что машина, которую мы привезем в Бахрейн, по-прежнему будет на последнем месте по скорости в пелотоне. В этом нет вины сотрудников отдела аэродинамики, но сроки принятия решений задерживают процесс разработки, из-за чего у них остается не так много времени.

Поэтому я думаю, что на тестах нам нужно концентрироваться не на скорости болида, а тщательно оценить его работу и определить направления для дальнейшего развития", – приводит слова Комацу GP Today.

Ранее, напомним, стали известны даты презентаций всех болидов на сезон-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хаас

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