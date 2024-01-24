iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Официально: Альфа Таури сменила название на Visa Cash App RB

Недавняя случайно слитая информация подтвердилась - "младшие быки" решили посоревноваться с Заубером в категории неоднозначных названий.
Сегодня, 14:37
Visa Cash App RB / https://www.visacashapprb.com/team-launch/
Visa Cash App RB / https://www.visacashapprb.com/team-launch/

В среду, 24 января, Альфа Таури обнародовала свое новое название, с которым команда из Фаэнцы войдет в новый сезон.

"Младшие быки" изменили свой официальный сайт, на котором можно увидеть небольшую презентацию нового названия.

Как и было обнародовано ранее, команда пошла на сотрудничество с Visa и теперь ее название звучит как Visa Cash App RB. По информации официального сайта Формулы 1, сокращенно в качестве названия будет использоваться только RB.

Напомним, что по ходу сезона-2023 стало известно, что Альфа Таури планирует более плотное сотрудничество с Ред Булл по всем направлениям.

В связи с этим произошли значительные изменения в структуре команды. Так, бывший гоночный директор Феррари Лоран Мекис с 2024 года стал новым руководителем команды, а помогать ему будет новый генеральный директор в лице Питера Байера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альфа Таури

Статьи по теме

Никаких "Гоночных быков": Альфа Таури случайно слила новое название команды Никаких "Гоночных быков": Альфа Таури случайно слила новое название команды
Формула 1. Болиды 2024 года: Макларен подтвердил дату презентации болида и показал новую ливрею Формула 1. Болиды 2024 года: Макларен подтвердил дату презентации болида и показал новую ливрею
Бывший спортивный директор Альпин вернется в Формулу 1 в обновленном Альфа Таури Бывший спортивный директор Альпин вернется в Формулу 1 в обновленном Альфа Таури
Риккардо: После возвращения в Формулу 1 мне пришлось отказаться от многих вещей Риккардо: После возвращения в Формулу 1 мне пришлось отказаться от многих вещей
Помочь журналистам

Видео

Челси - Мидлсбро 6:1 видео голов и обзор матча Кубка лиги
Челси - Мидлсбро 6:1 видео голов и обзор матча Кубка лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов в Италии
просмотров
Трансферы зимы 2024 года: Кевин, Витор Роке и другие в топ-10 лучших трансферов
просмотров

Последние новости

Европа16:28
Экс-игрок Ливерпуля рассказал, кто способен заменить Салаха
Бокс16:27
Бокс: расписание боев
Теннис16:20
Australian Open (ATP): Зверев выбил Алькараса в невероятном матче
Украина16:16
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Украина16:01
Суперлига: Старый Луцк обыграл Политехнику-Галичину, Ровно - Киев-Баскет, Прикарпатье-Говерла - Черкасские Мавпы
Бокс15:55
"Окажется не по зубам": бывший чемпион мира назвал фаворита боя Усик - Фьюри
Другие страны15:52
В сборной Камеруна снова скандал с участием Онана
Европа15:49
Хави уверен, что арбитры в Испании подсуживают Реалу
Европа15:35
Кубок Азии: Япония переиграла Индонезию, Ирак вырвал победу у Вьетнама
Европа15:30
"Почему вы не вызываете японца?": жена Макрона шокировала Дешама своим вопросом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK