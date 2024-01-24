Официально: Альфа Таури сменила название на Visa Cash App RB

В среду, 24 января, Альфа Таури обнародовала свое новое название, с которым команда из Фаэнцы войдет в новый сезон.

"Младшие быки" изменили свой официальный сайт, на котором можно увидеть небольшую презентацию нового названия.

Как и было обнародовано ранее, команда пошла на сотрудничество с Visa и теперь ее название звучит как Visa Cash App RB. По информации официального сайта Формулы 1, сокращенно в качестве названия будет использоваться только RB.

Напомним, что по ходу сезона-2023 стало известно, что Альфа Таури планирует более плотное сотрудничество с Ред Булл по всем направлениям.

В связи с этим произошли значительные изменения в структуре команды. Так, бывший гоночный директор Феррари Лоран Мекис с 2024 года стал новым руководителем команды, а помогать ему будет новый генеральный директор в лице Питера Байера.

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