Никаких "Гоночных быков": Альфа Таури случайно слила новое название команды

Фанаты уже начали смеяться над ним, считая, что лучше бы команда ничего не меняла.

В 2023 году было объявлено, что Альфа Таури снова сменит название перед стартом сезона-2024.

Основным вариантом на новое имя считалась комбинация слов Racing Bulls, что сильнее связало бы коллектив из Фаэнцы с Ред Булл.

Однако недавняя утечка информации ведет к тому, что никаких "гоночных быков" не будет.

Visa CashApp RB ненадолго появилось на этой неделе в качестве идентификатора официальных учетных записей команды, после чего это сочетание слов исчезло, сообщает Motorsport.

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Вероятно, это случайно стало достоянием общественности в рамках подготовки команды к презентации нового болида для следующего сезона Формулы 1.

Motorsport предполагает, что "RB" в конце названия, а не Racing Bulls, является окончательным и будет использоваться для названия команды.

В официальном списке участников, опубликованном в декабре, буквы "RB" фигурировали как в названии команды, так и в названии шасси.

Стоит отметить, что CashApp, сервис мобильных платежей, не новичок в Формуле 1, поскольку он присоединился к Ред Булл в 2021 году.

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