Отец пилота Ferrari стал самым старым победителем ралли Дакар

Карлос Сайнс-старший показал, что еще может дать фору молодым.

Отец испанского гонщика Формулы-1, выступающего за команду Ferrari, Карлоса Сайнса-младшего Карлос Сайнс-старший отметился рекордом в другом виде гонок.

Испанец принял участие в ралли Дакар и стал его победителем в класе внедорожников, обогнав Гийома де Мевуса и Себастьяна Леба, которые заняли второе и третье место соответственно.

В возрасте 61 года Сайнс-старший стал самым возрастным триумфатором ралли Дакар в его истории.

Стоит сказать, что для самого Карлоса это уже 4 победа в его карьере. Ранее он здесь выигрывал в 2010, 2018 и 2020 годах.

Напомним, ранее сообщалось, что спонсор Сайнса-младшего ушел из Ferrarii.

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