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Автоспорт

"Сайнс - аппендицит 2:0": пилот Феррари с отцом воссоздали семейное фото

Два испанских гонщика запустили новую семейную традицию.
Сегодня, 18:44
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Этап в Саудовской Аравии проходит без участия пилота Феррари Карлоса Сайнса.

Незадолго до старта гоночного уик-энда у 29-летнего испанца возникли проблемы со здоровьем. Как оказалось, у него произошло обострение аппендицита. Вместо него в качестве напарника Шарля Леклера выступает дебютант Оливер Бермэн.

Сайнс же успешно перенес операцию. И по удобному случаю он вместе со своим отцом Карлосом Сайнсом-старшим решили воссоздать старое семейное фото.

Они попытались точь-в-точь повторить фото, на котором в больничной койке находился Сайнс-старший. Результат пилот Скудерии опубликовал в социальных сетях.

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Стоит отметить, что Сайнс уже выписался из больницы и находится в боксах команды.

Напомним, что Гран-при Саудовской Аравии состоится в субботу, 9 марта. Начало заезда запланировано на 19:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Карлос Сайнс

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