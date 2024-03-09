Ферстаппен вышел на чистое пятое место по количеству поулов в истории Формулы 1

В этом году СуперМакс сможет лишь максимально приблизиться к пилоту на четвертом месте.

По итогам квалификации Гран-при Саудовской Аравии поул выиграл пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Для 26-летнего нидерландца это уже второй поул в сезоне - ранее он был быстрейшим в квалификации Гран-при Бахрейна который он же и выиграл.

Поул в Джидде позволил Ферстаппену выйти на чистое пятое место по количеству побед в квалификациях за карьеру, сообщает Формула 1. Теперь на счету Макса 34 поула. Ранее он делил пятое место с двукратным чемпионом мира Джимом Кларком (33).

MOST CAREER POLES ⏱️



Max Verstappen moves above two all-time greats#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/CWNv2uVRnE — Formula 1 (@F1) March 8, 2024

Читай также: Будущее Марко в Ред Булл может повлиять на будущее Ферстаппена

По ходу нынешнего сезона Ферстаппен не сможет догнать Себастьяна Феттеля, который идет четвертым с 57 поулами за карьеру, так как в этом году осталось провести 22 гонки. А это значит, что по итогам сезона-2024 у действующего чемпиона может быть максимум 56 поулов.

Рекордсменом со 104 поулами остается гонщик Мерседес Льюис Хэмилтон. Последний раз семикратный чемпион мира начинал гонку с первого стартового места в Венгрии 2023 года.

Напомним, что Гран-при Саудовской Аравии состоится в субботу, 9 марта. Начало заезда запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!