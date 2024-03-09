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Автоспорт

Ферстаппен вышел на чистое пятое место по количеству поулов в истории Формулы 1

В этом году СуперМакс сможет лишь максимально приблизиться к пилоту на четвертом месте.
Сегодня, 16:59
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

По итогам квалификации Гран-при Саудовской Аравии поул выиграл пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Для 26-летнего нидерландца это уже второй поул в сезоне - ранее он был быстрейшим в квалификации Гран-при Бахрейна который он же и выиграл.

Поул в Джидде позволил Ферстаппену выйти на чистое пятое место по количеству побед в квалификациях за карьеру, сообщает Формула 1. Теперь на счету Макса 34 поула. Ранее он делил пятое место с двукратным чемпионом мира Джимом Кларком (33).

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По ходу нынешнего сезона Ферстаппен не сможет догнать Себастьяна Феттеля, который идет четвертым с 57 поулами за карьеру, так как в этом году осталось провести 22 гонки. А это значит, что по итогам сезона-2024 у действующего чемпиона может быть максимум 56 поулов.

Рекордсменом со 104 поулами остается гонщик Мерседес Льюис Хэмилтон. Последний раз семикратный чемпион мира начинал гонку с первого стартового места в Венгрии 2023 года.

Напомним, что Гран-при Саудовской Аравии состоится в субботу, 9 марта. Начало заезда запланировано на 19:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен Гран-при Саудовской Аравии

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