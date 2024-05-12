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Автоспорт

Ферстаппен выступил против правила, которое из-за него же и было введено

Трехкратный чемпион мира не поддерживает систему очков, из-за которой Андреа Кими Антонелли не может сейчас попасть в Формулу-1.
Вчера, 21:47
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен не является фанатом системы начисления очков для получения суперлицензии, необходимой для участия в гонках Формулы-1.

Эта система, которая была введена из-за самого нидерландца в 2016 году, не позволяет дебютировать воспитаннику Мерседес Андреа Кими Антонелли.

Итальянец выступает в Формуле-2 за команду Према. Его связывали с заменой Логана Сарджента в Уильямс, однако из-за отсутствия суперлицензии он не может выступать в "королеве автоспорта".

"Конечно, это правило было введено из-за меня. В конце концов, это не останавливает то, для чего оно предназначено. Речь идет не конкретно о нем (Антонелли), но это может помешать некоторым талантам быстро попасть в Ф1, потому что сначала им нужно набрать эти очки", - цитирует Макса Motorsport.

"Я не большой поклонник этого, всей этой системы. ФИА считает, что это хорошо, но я бы предпочел ее не иметь. Если человеку 17 или 18 лет и у него 20 баллов, но он очень быстрый, почему он не может попасть в Ф1?".

Источник: Getty Images

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Напомним, что пилот, желающий участвовать в гонках Формулы-1, должен набрать в общей сложности 40 очков, чтобы получить суперлицензию.

ФИА, руководящий орган Ф1, решила ввести систему очков после того, как Ферстаппен дебютировал в Ф1 в возрасте 17 лет и 166 дней в начале сезона 2015 года, прыгнув в Формулу-1 прямо из европейской Формулы-3.

Некоторые из других требований для получения суперлицензии включают в себя возраст (не менее 18 лет) и прохождение не менее 80% двух полных сезонов в сериях одноместных болидов.

Система снова оказалась в центре внимания в прошлом году, когда ФИА отклонила просьбу Ред Булл об освобождении победителя гонки IndyCar Колтона Херты от обязательства получения суперлицензии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен

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