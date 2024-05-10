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Автоспорт

Бермен выступит за Хаас на практике в Эмилии-Романье

Пилот, похоже, действительно заменит Нико Хюлькенберга.
Сегодня, 13:45
Оливер Бермэн / Getty Images
Оливер Бермэн / Getty Images

Юниор Феррари Оливер Бермен снова окажется за рулем болида, пишет formu1a.uno.

19-летний пилот выступит за Хаас на первой практике на Гран-при Эмилии-Романьи, заменив Нико Хюлькенберга.

Отметим, что именно Бермэн считается главным кандидатом на замену немца, который покинет Хаас по завершении сезона.

Также руководитель американской команды Аяо Комацу подтвердил, что Бермэжна ждут еще пять сессий в рамках текущего сезона.

Ранее также сообщалось, что Сайнс имеет на руках два предложения.

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