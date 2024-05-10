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Автоспорт

У Сайнса осталось лишь два варианта продолжения карьеры

Пилот ведет переговоры с Ауди и Мерседес.
Сегодня, 11:24
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Пилот Феррари Карлос Сайнс имеет на руках два прелдожения, пишет F1-Insider.

Ранее сообщалось, пилот отказался от контракта с Ауди, однако позднее сам Сайнс заявил, что это не так. 

Дверь для испанца закрылась в Ред Булл, где решили пока оставить Серхио Переса. Таким образом, сейчас Карлос ведет переговоры с Ауди и Мерседес.

Первые предлагают испанцу долгосрочное соглашение, а вот Мерседес наоборот - лишь однолетнее соглашение.

Тото Вольфф не прочь заменить Хэмилтона Сайнсом, однако хочет оставить себе опцию для маневра через год, чтобы назначить вторым пилотом Антонелли или, если повезет, даже Ферстаппена.

Ранее также сообщалось, что Риккардо стал исполнительным продюсером сериала про Формулу-1.

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