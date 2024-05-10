Пилот Формулы-1 выступит исполнительным продюсером сериала по серии

Пилот РБ Даниэль Риккардо стал исполнительным продюсером сериала, посвященному серии, пишет The Hollywood Reporter.

Онлайн-кинотеатр Hulu анонсировал создания комедийного сериала, посвященного Формуле-1. Даниэль Риккардо выступит одним из продюсеров грядущего шоу.

По сюжету, наследница гоночной династии берет под свой контроль семейный бизнес, в том числе и руководство командой. Шоу получит название Downforce (Прижимная сила).

Сценаристами и шоураннерами проекта стали Алек Берг и Адам Каунти, работавшие над сериалом Кремниевая долина.

Ранее также сообщалось, что Феррари протестировала новые колесные арки.

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