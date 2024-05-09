Феррари протестировали новые варианты колесных арок для дождевых гонок Формулы-1

Совсем скоро могут появиться нововведения.

Пилоты Феррари Оливер Бермэн и Артур Леклер, а также гонщик Скудерии Карлос Сайнс, тестируют новые колесные арки, разработанные для улучшения ситуации с дождевыми гонками в Формуле-1.

В настоящее время заезды под сильным дождем в турнире практически невозможны из-за спрея и низкой видимости.

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В свою очередь новые арки позволяют сократить количество спрея, что, как ожидается, улучшит видимость и безопасность гонщиков. Прототипы арок испытывают на трассе во Фьорано на болидах 2022 и 2024 годов.

Federico Basile Ph © FB-Photolmages

Напомним, в прошлом году подобные устройства тестировал Мерседес, но результаты не оправдали ожидания.

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