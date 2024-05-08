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Феррари использует съемочные дни для теста обновленного болида

Новый пакет должен сократить отставание от Ред Булл.
Сегодня, 17:50
Феррари / Getty Images
Феррари / Getty Images

В Феррари решили использовать съемочные дни для теста обновления, пишет racingnews365.

Напомним, что итальянская команда с самого начала сезона готовит большое обновление, которое должно сократить отставание от Ред Булл. Новинки хотят привезти уже на Гран-при Эмилии-Романьи.

Так как частные тесты в Формуле-1 запрещены, команда решили использовать съемочные дни. В рамках каждого из двух таких дней можно проехать не более 200 ем на актуальной машине.

И Леклер, и Сайнс будут будут участвовать в обкатке обновленных болидов во Фьорано.

Ранее также сообщалось, что пилот Хаас может пропустить одно из Гран-при в этом сезоне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари

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