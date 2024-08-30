Сотрудники Альпин устроили акцию протеста на Монце

Они выступили против закрытия моторного подразделения команды.

Сотрудники моторного подразделения Альпин вышли на акцию протеста во время Гран-при Италии, пишет Autosport.

Напомним, по слухам, французская команда намерена свернуть разработку собственніх силовіх установок. Считается, что с 2026 года команда перейдет на двигатели Мерседес.

Потому в первый день гоночного уик-энда на Монце сотрудники базы в Вири устроили акцию протеста.

Сотрудники вывесили плакат с надписью "Дайте нам гоняться" и призывом "спасти 50 лет французской Формулы-1". Также на плакатах были указаны все даты чемпионских титулов, завоеванных с двигателями Рено.

Напомним, что с расписанием и результатами Гран-при Италии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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