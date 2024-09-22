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Хорнер - о квалификации: Максу с инженерами удалось перевернуть ситуацию

Руководитель Ред Булл доволен итогами.
Сегодня, 09:55
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images

Руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер оценил результаты квалификации Гран-при Сингапура.

Напомним, Макс Ферстаппен начнет гонку со второй позиции, а вот Серхио Перес - лишь с 13-й.

Однако в целом Хорнер доволен результатами, ведь Ферстаппен сумел наконец перевернуть неудачную ситуацию для команду и будет претендовать на победу.

"Да, это весьма значительное выступление. Максу и его инженерам удалось здорово перевернуть ситуацию, все это стало возможно благодаря упорной работе команды. После вчерашнего выступления мы в какой-то степени оказались зажаты в угол, но смогли хорошо отреагировать. Очень сильное выступление Макса. Думаю, сегодня он выжал из машины абсолютно все, что только мог.

Тем не менее, завтра нас ждет совсем другая история, ведь болиды будут на 100 кг тяжелее из-за топлива в баках. Так что завтра по своему поведению это будет совсем другая машина. Но мне все равно кажется, что сегодня Макс выжал из болида абсолютно все, что только было возможно.

Что касается Серхио, то у него возникла неприятная ситуация в последнем повороте. Если бы не этот инцидент, он бы прошел в третий сегмент квалификации. Для него такой результат – это разочарование. К счастью, обе Феррари оказались не так уж далеко на стартовой решетке. Хотя с учетом старта с 13-й позиции гонка все равно будет для Чеко непростой", - приводит слова Хорнера GP Blog.

Напомним, Гран-при Сингапура стартует сегодня, в 15:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен

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