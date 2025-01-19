Руководитель Мерседес нашел объяснение невыразительным результатам Хэмилтона
Руководитель Мерседес Тото Вольфф предположил, что мешает Льюису Хэмилтону показывать высокие резулльтаты.
По мнению функционера, нынешние болиды попросту не подходят семикратному чемпиону мира. Потому он постоянно проигрывал квалификации Расселлу, а по итогам сезона оказался ниже партнера в общем зачете.
"Болиды этого поколения не очень хорошо подходят Льюису. Он любит очень поздно тормозить и агрессивно входить в повороты. А эти болиды и эти шины порой подобного не прощает.
И заметнее это проявляется скорее в квалификациях, чем в гонках. Могли быть и другие факторы, влиявшие на ситуацию. Но я не думаю, что проблема была в том, что мыслями Льюис уже был в новой команде. Потому что он настоящий профессионал и не стал бы этого делать.
При этом снижение когнитивных способностей с возрастом касается всех нас. Хотя я считаю, что настоящий спортсмен, как Льюис, который сфокусирован только на одной задаче, способен надолго отложить этот процесс", - приводит слова Вольффа racingnews365.
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