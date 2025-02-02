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Крофт: Сезон-2025 может стать лучшим шансом Хэмилтона выиграть титул

Феррари вложит много усилий в новый болид.
Вчера, 23:07
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Многолетний комментатор Формулы-1 Дэвид Крофт считает, что у Льюиса Хэмилтона появился реальный шанс выиграть восьмой титул.

По мнению Крофта, Феррари больше других команд сосредоточиться на болиде именно для нового сезона, а не для сезона-2026. Команда есть, что доказывать, и она давно ничего не выигрывали.

Именно потому в новом сезоне именно Скудерия должна быть на голову выше конкурентов, которые будут заняты болидами под новый регламент.

"Я бы сказал, что сезон-2025 может стать лучшим шансом Льюиса выиграть восьмой титул, учитывая то, каким именно этот сезон может выйти. Потому что команды не будут неделю за неделей заниматься доработкой своих машин – ведь им нужно будет думать о подготовке к 2026 году.

Я думаю, что среди четырех команд в лидирующей группе именно Феррари будет стремиться выжать максимум в сезоне-2025. Потому что, во-первых, они очень давно ничего не выигрывали, а во-вторых, потому они очень хотят доказать, что Льюис, а может и Шарль тоже – это правильный выбор гонщика.

Я не могу сказать, сможет ли Льюис в итоге выиграть свой восьмой титул, но я считаю, что предстоящий сезон – это, вероятно, его лучший шанс сделать это. Потому что в 2026 году все начнут с нуля, правила будут переписаны, и добиться успеха будет уже заметно сложнее, учитывая то, о каких именно изменениях идет речь", - цитирует Крофта racingnews365.

Ранее также сообщалось, что ФИА ожесточит тесты гибких антикрыльев.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Льюис Хэмилтон

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