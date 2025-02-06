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Новичок Мерседес признался, кого из пилотов считает своим кумиром

Андреа Антонелли - большой фанат Айртона Сенны.
Сегодня, 19:45
Андреа Кими Антонелли / Getty Images
Андреа Кими Антонелли / Getty Images

Пилот Мерседес Андреа Кими Антонелли рассказал, кто из пилотов является его кумиром.

Итальянский пилот является огромным поклонником Айртона Сенны, в честь которого он также взял 12-й номер.

Антонелли признался, что пересматривал все гонки с участием легендарного бразильца, но также уважает его за то, каким Айртон был вне трассы.

"Я всегда с большой страстью относился к записям Сенны. Когда я рос, то смотрел все DVD с сезонами от 1980-х до 2000-х, и помню, как следил за Айртоном, и он по-настоящему выделялся.

Да, увы, мне не повезло увидеть самому, как он гоняется, то, когда я смотрел все эти видео, то понимал, какие же невероятные гонки он выдавал. Я также смотрел документалки и недавний сериал.

Он мой кумир из-за того, каким он был вне трассы, не только на ней. Невероятный пилот, но также прекрасный человек. Это меня вдохновило, и было бы так круто достичь хотя бы малой доли от того, что сделал он", – приводит слова Андреа пресс-слуужба Мерседес.

Ранее также Шарль Леклер назвал своего кумира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андреа Кими Антонелли

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