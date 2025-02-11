iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Аутсайдер Формулы-1 представил первого за 6 лет титульного спонсора

Легендарная конюшня не имела главного партнера с 2019 года.
Сегодня, 14:58
Уильямс / Getty Images
Уильямс / Getty Images

Британская команда Уильямс раскрыла титульного спонсора. Им стала австралийская компания Atlassian, сообщает официальный сайт конюшни.

Стороны анонсировали многолетнее сотрудничество. Компания по разработке программного обеспечения обновила название команды – Atlassian Williams Racing. Австралийцы стали официальным партнером Уильямс по технологиям и программному обеспечению.

Сумма сделки пока неизвестна, но британская конюшня назвала ее "крупнейшей в истории команды". Последним титульным спонсором Уильямс была компания ROKit. Команда также представила комбинезоны гонщиков на сезон-2025.

Кстати, ранее Вильнев вернулся в Уильямс в качестве посла.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уильямс

Статьи по теме

Эксцентричный чемпион Формулы-1 стал послом легендарной конюшни Эксцентричный чемпион Формулы-1 стал послом легендарной конюшни
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
Предложений не дождался: Сайнс-старший раскрыл желаемые карьерные варианты сына Предложений не дождался: Сайнс-старший раскрыл желаемые карьерные варианты сына
Дважды вице-чемпион Формулы-1 будет резервистом трех команд Дважды вице-чемпион Формулы-1 будет резервистом трех команд
Помочь журналистам

Видео

Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя
Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: завтра стартует чемпионат мира в Швейцарии
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Свитолина приблизились к топ-20, Ястремская обменялась позициями с Калининой
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко поднялся в третью сотню, Приходько продолжил подъем
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров

Последние новости

Европа18:59
Срна прокомментировал слухи вокруг Пушича
Лига Чемпионов18:59
УЕФА хочет провести финал Лиги чемпионов в США до 2033 года
Европа18:36
Арсенал нацелился на одного из самых перспективных нападающих Европы
Футбол18:35
Легенда Реала имеет необычные планы на футбольную пенсию
Европа17:58
Аутсайдер Серии А объявил о возвращении Коваленко
Футбол17:53
Фердинанд заявил, что к Роналду постоянно проявляют неуважение
Европа17:30
Слот: Выиграть АПЛ сложнее всего
Теннис17:23
"У нас всегда зрелищные матчи": Костюк прокомментировала победу над одной из лучших теннисисток мира
Европа17:00
Ливерпуль положил глаз на вингера из Лиги 1
Европа16:26
Агенты Винисиуса начали предварительные переговоры с другим клубом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK