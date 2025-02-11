Аутсайдер Формулы-1 представил первого за 6 лет титульного спонсора

Легендарная конюшня не имела главного партнера с 2019 года.

Британская команда Уильямс раскрыла титульного спонсора. Им стала австралийская компания Atlassian, сообщает официальный сайт конюшни.

Стороны анонсировали многолетнее сотрудничество. Компания по разработке программного обеспечения обновила название команды – Atlassian Williams Racing. Австралийцы стали официальным партнером Уильямс по технологиям и программному обеспечению.

Сумма сделки пока неизвестна, но британская конюшня назвала ее "крупнейшей в истории команды". Последним титульным спонсором Уильямс была компания ROKit. Команда также представила комбинезоны гонщиков на сезон-2025.

A NEW ERA STARTS NOW.​



A partnership that epitomises teamwork, with a joint pursuit of sporting success.​



This is @Atlassian Williams Racing 👊 — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) February 11, 2025

Кстати, ранее Вильнев вернулся в Уильямс в качестве посла.

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