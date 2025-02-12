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Автоспорт

Ред Булл столкнулся с проблемами при разработке нового двигателя

Силовая установка недостаточно мощная и надежная.
Сегодня, 17:20
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images

Ред Булл столкнулся с серьезными проблемами при разработке силовой установки на сезон-2026, пишет GP Blog.

Издание подтверждает ранее появившуюся информацию о том, что Ред Булл и Форд испытывают сложности при работе над новым двигателем.

Результаты стендовых испытаний показывают, что новый двигатель получается недостаточно мощным. Команда опасается, что может сильно отстать от конкурентов.

Однако есть и более серьезная проблема - надежность. Силовая установка отличается крайней ненадежностью, что еще сильнее усложняет работу.

Тем не менее у Ред Булл есть еще год, чтобы решить все свои проблемы.

Ранее также сообщалось, что Уильямс наконец обзавелся титульным спонсором.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл

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