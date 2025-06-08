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Автоспорт

Марк Маркес выиграл Мото Гран-при Арагона

Лидер сезона вернулся на победный путь.
Сегодня, 16:37       Автор: Антон Федорцив
Марк Маркес / Getty Images
Марк Маркес / Getty Images

Пилот Дукати Марк Маркес одержал четвертую победу в этом году. Ветеран MotoGP триумфовал в основной гонке Мото Гран-при Арагона после трех этапов без побед.

Испанский гонщик Дукати опередил Алекса Маркеса из Грезини. Третьим финишировал еще один пилот Дукати – Франческо Баньяя. Победитель предыдущего гран-при Марко Бедзекки (Априлья) завершил дистанцию ​​восьмым.

В общем зачете пилотов Марк Маркес укрепил лидерство. Испанец набрал 233 очка. Его младший брат идет  вторым (201 пункт), а Баньяя уже существенно отстал (140).

Гран-при Арагона, основная гонка
МоторЛенд Арагон, Альканьис

1. Марк Маркес
2. Алекс Маркес +1,107
3. Франческо Баньяя +2,029

Кстати, экс-руководитель Хаас Гюнтер Штайнер может стать акционером команды MotoGP.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: motogp дукати Марк Маркес

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