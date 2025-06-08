Марк Маркес выиграл Мото Гран-при Арагона
Пилот Дукати Марк Маркес одержал четвертую победу в этом году. Ветеран MotoGP триумфовал в основной гонке Мото Гран-при Арагона после трех этапов без побед.
Испанский гонщик Дукати опередил Алекса Маркеса из Грезини. Третьим финишировал еще один пилот Дукати – Франческо Баньяя. Победитель предыдущего гран-при Марко Бедзекки (Априлья) завершил дистанцию восьмым.
В общем зачете пилотов Марк Маркес укрепил лидерство. Испанец набрал 233 очка. Его младший брат идет вторым (201 пункт), а Баньяя уже существенно отстал (140).
Гран-при Арагона, основная гонка
МоторЛенд Арагон, Альканьис
1. Марк Маркес
2. Алекс Маркес +1,107
3. Франческо Баньяя +2,029
Кстати, экс-руководитель Хаас Гюнтер Штайнер может стать акционером команды MotoGP.
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