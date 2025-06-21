Марк Маркес триумфовал в спринте Мото Гран-при Италии

Опытный испанец снова не имел равных на трассе.

Пилот Дукати Марк Маркес выиграл восьмой спринт в нынешнем сезоне. Все места на подиуме заняли три лидера года.

Маркес-старший в коротком заезде опередил младшего брата Алекса. Пилот Грезини отстал почти на 1,5 секунды. Замкнул тройку лучших еще один гонщик Дукати – Франческо Баньяя.

Марк Маркес укрепил лидерство в общем зачете (245 очков). Алекс Маркес остался там вторым, записав в актив 210 пунктов. Третьим идет Баньяя (147 очков).

Гран-при Италии, спринт

Муджелло, Скарперия-э-Сан-Пьеро

1. Марк Маркес

2. Алекс Маркес +1,441

3. Франческо Баньяя +2,561

Напомним, звезда World Superbike Топрак Разгатлиоглу присоединится к MotoGP в сезоне-2026.

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