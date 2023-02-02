В США в результате потасовки на матче школьных команд по баскетболу погиб 60-летний мужчина

60-летний мужчина скончался после драки во время баскетбольного матча между двумя местными школами в Вермонте, штат Олбани.

По данным TMZ Sport, драка произошла между зрителями, которые выбежали на площадку, в то время как дети наблюдали за игрой со стороны.

A 60-year-old man died following a wild brawl at a middle school basketball game in Vermont on Tuesday night. https://t.co/MUpvxb0F5T — TMZ Sports (@TMZ_Sports) February 2, 2023

Один из участников драки получил травму и вместо того, чтобы обратиться за медицинской помощью, поехал домой.

Сообщается, что по дороге он остановился, чтобы вызвать скорую помощь, но после прибытия в ближайшую больницу мужчина трагически скончался. Причина смерти на данный момент остается неизвестной.

