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Баскетбол

В США в результате потасовки на матче школьных команд по баскетболу погиб 60-летний мужчина

Пострадавший скончался в больнице.
Сегодня, 18:30
Getty Images
Getty Images

60-летний мужчина скончался после драки во время баскетбольного матча между двумя местными школами в Вермонте, штат Олбани.

По данным TMZ Sport, драка произошла между зрителями, которые выбежали на площадку, в то время как дети наблюдали за игрой со стороны.

Один из участников драки получил травму и вместо того, чтобы обратиться за медицинской помощью, поехал домой.

Сообщается, что по дороге он остановился, чтобы вызвать скорую помощь, но после прибытия в ближайшую больницу мужчина трагически скончался. Причина смерти на данный момент остается неизвестной.
 


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