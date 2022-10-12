Будивельник стартовал в Кубке Европы ФИБА с победы над Бриндизи

Украинский коллектив не без трудностей начал свой путь в еврокубке.

В среду, 12 октября, в Италии на стадионе Пала Пентассулья состоялся матч первого тура группового этапа Кубка Европы ФИБА, в котором киевский Будивельник приехал в гости к местному Бриндизи. Встреча двух команд завершилась победой украинцев со счетом 74:70.

На большой перерыв подопечные Валерия Плеханова уходили с преимуществом в 13 очков. Но провальная третья четверть позволила итальянской команде вернуться в игру.

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К счастью, несмотря на проигрыш и в четверти №4, Будивельник выстоял, удержал победу в своих руках и завоевал три очка в стартовой игре турнира.

Бриндизи - Будивельник 70:74 (13:21, 17:22, 21:14, 19:17)

В другом поединке квартета F эстонский Калев/Крамо со счетом 75:65 обыграл нидерландский Донар. Следующим соперником Будивельника станет эстонский коллектив. Матч состоится 19 октября.