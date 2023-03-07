Будивельник - Шоле: онлайн-трансляция матча Кубка Европы ФИБА
7 марта в 20:30 по киевскому времени в рамках 1/4 финала Кубка Европы ФИБА сойдутся киевский Будивельник и французский Шоле.
Киевляне вышли в плей-офф со второго места в группе, а вот их противник свою группу выиграл.
Несмотря на то, что французская команда считается фаворитом, киевляне сейчас находятся в отличной форме, набрав в последних пяти встречах пять побед.
Также стоит отметить, Будивельник стал пятым украинским клубом, который принмиает участие в плей-офф Кубка Европы.
Онлайн-трансляция матча Будивельник - Шоле
Онлайн-трансляция поединка 1/4 финала Кубка Европы ФИБА будет доступна на телеканале УНИАН и на Ютубе. Вы можете начать смотреть трансляцию бесплатно в этой новости, начиная с 20:30.
Далее пройдет победитель по сумме двух встреч. Ответный поединок состоится 14 марта во Франции.