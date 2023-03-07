Будивельник - Шоле: онлайн-трансляция матча Кубка Европы ФИБА

Команды встретятся в плей-офф Кубка Европы ФИБА. Следи за событиями этого противостояния в оналйн-трансляции на ISPORT.ua.

7 марта в 20:30 по киевскому времени в рамках 1/4 финала Кубка Европы ФИБА сойдутся киевский Будивельник и французский Шоле.

Киевляне вышли в плей-офф со второго места в группе, а вот их противник свою группу выиграл.

Несмотря на то, что французская команда считается фаворитом, киевляне сейчас находятся в отличной форме, набрав в последних пяти встречах пять побед.

Также стоит отметить, Будивельник стал пятым украинским клубом, который принмиает участие в плей-офф Кубка Европы.

Онлайн-трансляция матча Будивельник - Шоле

Онлайн-трансляция поединка 1/4 финала Кубка Европы ФИБА будет доступна на телеканале УНИАН и на Ютубе. Вы можете начать смотреть трансляцию бесплатно в этой новости, начиная с 20:30.

Далее пройдет победитель по сумме двух встреч. Ответный поединок состоится 14 марта во Франции.