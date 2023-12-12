Будивельник официально исключен из Суперлиги Украины

Украинский баскетбол потерял одну из лучших команд в истории.

Федерация баскетбола Украины официально сообщила об исключении Будивельника из состава участников Суперлиги.

Организация провела заседание, на котором приняла ряд решений:

исключить Будивельник из состава участников чемпионата Украины среди клубов Дивизиона "А" Суперлига сезона-2023-2024;

результаты всех игр, сыгранных Будивельником в регулярном чемпионате Суперлиги (13 матчей) по состоянию на 12.12.2023г., аннулировать. Соответственно, аннулированы должны быть и набраны и пропущены очки команд в матчах с Будивельником с начала регулярного чемпионата;

статистику игроков, которую игроки набрали во время игр с участием Будивельника, оставить в силе;

обновить турнирную таблицу соревнований с учетом принятых Департаментом решений.

Отметим, что Будивельник занимал второе место в турнирной таблице Суперлиги, имея в активе 10 побед в 13 сыгранных матчах.

Киевский клуб является рекордсменом по победам в чемпионате Украины - 11. Команда также пять раз выигрывала Кубок Украины.

Напомним, причиной снятия с чемпионата стали финансовые проблемы клуба.

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