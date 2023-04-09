Будивельник - чемпион, Конев - MVP сезона: итоги Суперлиги-2022/23
Завершился чемпионат Украины по баскетболу.
Подошел к концу баскетбольный сезон в Украине. В последнем матче турнира БИПА обыграла Днепр, но это не позволило им обойти соперника в борьбе за серебряные медали.
Чемпионом Украины стал киевский Будильник, который практически без сопротивления провел кампанию в Суперлиге.
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Турнирная таблица
Будивельник - 31 победа в 32 матчах
Днепр - 24
БИПА - 23
Киев-Баскет - 22
Галичина - 15
Говерла - 10
Черкасские Мавпы - 9
Старый Луцк - 6
Запорожье - 4
Отметим, что Будивельник выиграл чемпионат Украины впервые с 2017 года.
Напомним, MVP сезона был признан Владимир Конев из все того же Будивильника.