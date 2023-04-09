Будивельник - чемпион, Конев - MVP сезона: итоги Суперлиги-2022/23

Подошел к концу баскетбольный сезон в Украине. В последнем матче турнира БИПА обыграла Днепр, но это не позволило им обойти соперника в борьбе за серебряные медали.

Чемпионом Украины стал киевский Будильник, который практически без сопротивления провел кампанию в Суперлиге.

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Турнирная таблица

Будивельник - 31 победа в 32 матчах

Днепр - 24

БИПА - 23

Киев-Баскет - 22

Галичина - 15

Говерла - 10

Черкасские Мавпы - 9

Старый Луцк - 6

Запорожье - 4

Отметим, что Будивельник выиграл чемпионат Украины впервые с 2017 года.

Напомним, MVP сезона был признан Владимир Конев из все того же Будивильника.