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Баскетбол

Будивельник - чемпион, Конев - MVP сезона: итоги Суперлиги-2022/23

Завершился чемпионат Украины по баскетболу.
Вчера, 20:55
Будивельник / ФБУ/fbu.ua
Будивельник / ФБУ/fbu.ua

Подошел к концу баскетбольный сезон в Украине. В последнем матче турнира БИПА обыграла Днепр, но это не позволило им обойти соперника в борьбе за серебряные медали.

Чемпионом Украины стал киевский Будильник, который практически без сопротивления провел кампанию в Суперлиге.

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Турнирная таблица

Будивельник - 31 победа в 32 матчах
Днепр - 24
БИПА - 23
Киев-Баскет - 22
Галичина - 15
Говерла - 10
Черкасские Мавпы - 9
Старый Луцк - 6
Запорожье - 4

Отметим, что Будивельник выиграл чемпионат Украины впервые с 2017 года. 

Напомним, MVP сезона был признан Владимир Конев из все того же Будивильника.

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