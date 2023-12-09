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Баскетбол

Президент ФБУ: Будивельник еще можно спасти, но на это есть всего пару дней

Михаил Бродский призывает "спонсоров или меценатов" оказать финансовую поддержку киевскому коллективу.
Сегодня, 18:22
Михаил Бродский / ФБУ
Михаил Бродский / ФБУ

Киевский Будивельник ошарашил всех новостью о том, что команда вынуждена сняться с участия в украинской Суперлиге из-за финансовых проблем.

На эту новость отреагировал президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский, который заявил, что еще существует вариант спасения киевского клуба.

"Трудно осозновать, что Будивельник прекращает свое существование. Для всех нас, конечно, это шок и большое потрясение. На сегодняшний день все понимают, насколько трудно со спонсорской поддержкой, подавляющее большинство социальных проектов украинских компаний направлены на помощь армии и это понятно. Будивельник не смог найти альтернативной поддержки и потому вынужден был пойти на этот шаг".

"В свою очередь, я хочу отметить то, что мы имеем еще несколько дней, чтобы сохранить этот проект. Если спонсоры или меценаты готовы поддержать Будивельник, ФБУ может выступить посредником".

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"Некоторое время мы занимались этим кулуарно, сейчас выступаем с официальным призывом. Вполне вероятно, что структура этого клуба может существовать в виде акционерного общества, но без глобального партнера или заинтересованности нескольких спонсоров это невозможно".

"Для многих заявление Будивельник стало потрясением. Но всем надо понимать, что на сегодняшний день такие реалии и Федерация живет в формате борьбы за сохранение едва ли не каждого клуба Суперлиги", - цитирует Бродского официальный сайт ФБУ.

Напомним, что на момент снятия с чемпионата Будивельник занимает второе место Суперлиги, имея баланс побед 10-3.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: будивельник ФБУ Михаил Бродский

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