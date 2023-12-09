iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Будивельник объявил о снятии с чемпионата

Действующий чемпион Украины прекращает выступления в Суперлиге.
Сегодня, 10:58
Будивельник снялся с чемпионата / ФБУ
Будивельник снялся с чемпионата / ФБУ

Киевский Будивельник обратился с письмом в Федерацию баскетбола Украины, сообщив о прекращении участия в Суперлиге.

Причиной снятия действующего чемпиона Украины с чемпионата стала "потеря спонсорской поддержки и отсутствие собственного финансирования и с целью недопущения дальнейшего углубления задолженности перед игроками и администрацией клуба", сообщает официальный сайт ФБУ.

Читай также: Суперлига назвала символическую сборную первого круга чемпионата

Киевский клуб на данный момент занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги, имея десять побед в 13 матчах.

Будивельник - самый титулованный баскетбольный клуб в Украине, который становился чемпионом 11 раз.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей Суперлиги сезона-2023/24.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суперлига будивельник

Статьи по теме

Игроки Черкасских Мавп провели мастер-класс для школьников Игроки Черкасских Мавп провели мастер-класс для школьников
Украинская Суперлига: Онлайн-трансляция матча Старый Луцк - Днепр Украинская Суперлига: Онлайн-трансляция матча Старый Луцк - Днепр
Прометей выступит в Латвийско-эстонской лиге в сезоне-2023/24 Прометей выступит в Латвийско-эстонской лиге в сезоне-2023/24
Будивельник - чемпион, Конев - MVP сезона: итоги Суперлиги-2022/23 Будивельник - чемпион, Конев - MVP сезона: итоги Суперлиги-2022/23
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Металлист 1925 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Металлист 1925 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Снигур и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых вернулся в ТОП-300, Марченко и Ваншельбойм опустились в рейтинге, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Биатлон14:43
Биатлон: Кубок Мира 2023/2024. Общий зачет у мужчин и женщин
Лига Чемпионов14:34
Ризнык: Матч с Порту будет трудным, ведь они тоже еще не гарантировали себе выход в плей-офф
Биатлон14:20
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
Биатлон14:05
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования на втором этапе Кубка мира
Другие13:56
Украинец Крикля стал чемпионом мира по тайскому боксу, эффектно нокаутировав соперника
Биатлон13:55
Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Хохфильцене, Пидручный поднялся на 33 позиции
Водные13:51
ЧЕ-2023 по плаванию на короткой воде: Овчинников поборется за медаль, Науменко и Желтяков - за место в финале
Бокс13:23
Дата боя официально подтверждена: Деревянченко узнал, когда выйдет на ринг
Другие страны12:51
Самый глупый пенальти: защитник в Саудовской Аравии выбил мяч из рук вратаря
Бокс12:50
"Боятся его поражения": Валлин раскритиковал Джошуа за опцию реванша в контракте на бой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK