Будивельник объявил о снятии с чемпионата

Киевский Будивельник обратился с письмом в Федерацию баскетбола Украины, сообщив о прекращении участия в Суперлиге.

Причиной снятия действующего чемпиона Украины с чемпионата стала "потеря спонсорской поддержки и отсутствие собственного финансирования и с целью недопущения дальнейшего углубления задолженности перед игроками и администрацией клуба", сообщает официальный сайт ФБУ.

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Киевский клуб на данный момент занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги, имея десять побед в 13 матчах.

Будивельник - самый титулованный баскетбольный клуб в Украине, который становился чемпионом 11 раз.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей Суперлиги сезона-2023/24.

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