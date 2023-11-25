iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Суперлига назвала символическую сборную первого круга чемпионата

В команду вошел лишь один легионер.
Сегодня, 19:01
Джакор Нельсон / Политехника-Галичина
Джакор Нельсон / Политехника-Галичина

Украинская Суперлига назвала символическую сборную по итогам первого круга чемпионата.

В команду попали лидеры команд из первой половины таблицы и один неожиданный легионер из Политехники-Галичины.

Джакор Нельсон стал единственным игроком не из топ-5 команд, а также лучшим в первом круге по набранным очкам. Остальные четверо - лидеры Днепра, Будивельника, Черкасских Мавп и Прикапатье-Говерлы.

Символическая сборная первого круга Суперлиги

  • Сергей Старцев (Прикарпатье-Говерла) - 16.4 очка, 3.7 подбора, 3.3 передачи (РЕ 14.8)
  • Джакор Нельсон (Политехника-Галичина) - 24.6 очка, 4.8 подбора, 4.3 передачи, 3.9 перехвата (РЕ 21.6)
  • Владимир Конев (Будивельник) - 14.8 очка, 8.0 подбора, 3.8 передачи (РЕ 21.8)
  • Станислав Тимофеенко (Днепр) - 13.6 очка, 7.8 подборов, 3.0 передачи (РЕ 17.6)
  • Андрей Агафонов (Черкасские Мавпы) - 14.1 очка, 7.8 подбора, 2.8 передачи (РЕ 20.2)

Напомним, что с расписанием и результатами Суперлиги вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Суперлига баскетбол

Статьи по теме

Игроки Черкасских Мавп провели мастер-класс для школьников Игроки Черкасских Мавп провели мастер-класс для школьников
MVP и команда недели в Суперлиге: Капитан Днепра забрал награду лучшему игроку MVP и команда недели в Суперлиге: Капитан Днепра забрал награду лучшему игроку
Черкасские Мавпы подписали первого легионера Суперлиги с начала войны - он уже принес команде победу Черкасские Мавпы подписали первого легионера Суперлиги с начала войны - он уже принес команде победу
Восемь клубов подтвердили свое участие в Суперлиге-2022/23 Восемь клубов подтвердили свое участие в Суперлиге-2022/23
Помочь журналистам

Видео

Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024
Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Завацкая опустилась на 17 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Биатлон21:11
Эстерсунд-2023. Определились стартовые составы сборной Украины на индивидуальную гонку
Европа20:57
Аталанта на своем поле уступила Наполи
Другие20:47
Запорожский Мотор проиграл первую игру в отборочном раунде Европейского кубка
Европа20:28
Цыганков попал в новое промо в футбольном симуляторе EA FC 24
Европа20:11
Почеттино - о матче с Ньюкаслом: Худшая игра в сезоне
Лига конференций20:05
Лига конференций-2023/24: Заря проиграла Маккаби Тель-Авив
Киберспорт19:51
Monte: расписание и онлайн-трансляция матчей коллектива по CS
Европа19:40
Михаил Мудрик: статистика-2023/2024
Формула 119:37
Вольфф: Мне надоело объяснять, почему все пошло не так
Лига конференций19:28
Заря во второй раз потерпела поражение от Маккаби Тель-Авив
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK