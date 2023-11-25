Суперлига назвала символическую сборную первого круга чемпионата

В команду вошел лишь один легионер.

Украинская Суперлига назвала символическую сборную по итогам первого круга чемпионата.

В команду попали лидеры команд из первой половины таблицы и один неожиданный легионер из Политехники-Галичины.

Джакор Нельсон стал единственным игроком не из топ-5 команд, а также лучшим в первом круге по набранным очкам. Остальные четверо - лидеры Днепра, Будивельника, Черкасских Мавп и Прикапатье-Говерлы.

Символическая сборная первого круга Суперлиги

Сергей Старцев (Прикарпатье-Говерла) - 16.4 очка, 3.7 подбора, 3.3 передачи (РЕ 14.8)

Джакор Нельсон (Политехника-Галичина) - 24.6 очка, 4.8 подбора, 4.3 передачи, 3.9 перехвата (РЕ 21.6)

Владимир Конев (Будивельник) - 14.8 очка, 8.0 подбора, 3.8 передачи (РЕ 21.8)

Станислав Тимофеенко (Днепр) - 13.6 очка, 7.8 подборов, 3.0 передачи (РЕ 17.6)

Андрей Агафонов (Черкасские Мавпы) - 14.1 очка, 7.8 подбора, 2.8 передачи (РЕ 20.2)

Напомним, что с расписанием и результатами Суперлиги вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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