Игроки Черкасских Мавп провели мастер-класс для школьников

В пятницу, 27 октября, несколько игроков Черкасских Мавп-Днепр приняли участие в мероприятии, которое подняло настроение детям из школы №22 в Черкассах.

Как сообщает официальный сайт ФБУ, школьников навестили Сергей Кузнецов, Михаил Митирич и Джейлен Далкорт вместе с тренером Дмитрием Нагорным.

Они пришли на урок физкультуры учеников пятого класса и провели вместе с детьми занятие.

"Это было круто. Видеть их реакцию, улыбки на лицах. Мне это приятно", - сказал Джейлен Далкорт.

"Очень понравилось, я увидел баскетболистов, они очень высокие. Я очень люблю спорт. Это были классные впечатления, классно было с ними играть. Больше всего мне понравилось общение с Далкортом", - поделился своими ощущениями от встречи со спортсменами Андрей Клименко, ученик пятого класса.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей украинской Суперлиги.

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