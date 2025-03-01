Клуб НБА пытается назначить на одну из руководящих должностей создателя династии Голден Стейт

Клуб НБА Филадельфия Сиксерс намерен совершить переворот в руководстве.

Как сообщает BasketNews, 76-е хотят назначить на одну из руководящих должностей Боба Майерса. Считается, что он является «недостающим элементом для построения чемпионской команды».

Майерс известен в баскетбольных кругах тем, что был генменеджером и президентом Голден Стейт Уорриорз во времена наибольших успехов команды.

Боб покинул команду в 2023 и с тех пор работает медиаэкспертом на ESPN.

Ранее стало известно, что звезда НБА будет травмирована до конца сезона.

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