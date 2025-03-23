Звезда НБА рассказал о своей любви к Football Manager

Центровой Чикаго Никола Вучевич рассказал о том, каким компьютерным играм отдает предпочтение.

Черногорец заявил, что из-за большей реалистичности он предпочтет Football Manager, а не NBA2K.

«Мое увлечение стартовало с Championship Manager 2004. Я играл в него с приятелем из моего родного города Бар, мы могли сидеть до самого утра. Я покупал новую версию сразу после появления, много играл в нее, когда был в USC, а теперь, в НБА, обычно запускаю игру во время перелетов на выездные матчи - это мое лучшее развлечение в полетах.

Когда-то был World Basketball Manager, я играл в него много лет, но сделать такую игру в баскетболе труднее, чем в футболе. Трудно так же упростить геймплей. Например, NBA2K мне не нравится, она имеет не очень правильный вид, хотя в США очень популярна. Думаю, в Черногории нам больше нравится именно Football Manager», - сказал Вучевич.

Отметим, что в новую версию игры Вучевич сможет поиграть не скоро, ведь выход Football Manager 2025 отменен.

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