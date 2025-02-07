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Компания, производящая Football Manager, объявила об отмене выхода новой части франшизы

Многострадальный переход на новый двигатель не состоится в ближайшее время.
Сегодня, 15:39

Компания Sports Interactive, производящая игры серии Football Manager, объявила, что запланированный на март выход новой части не состоится.

Как сообщается в пресс-релизе разработчиков, в связи с трудностями, которые возникли при переходе на движок Unity и другими проблемами было принято решение не выдавать игрокам «сырой продукт» и сконцентрироваться на разработке Football Manager 2026.

Также отмечается. что игроки не дождутся официальных обновлений базы данных на сезон-2024/25, поскольку, это «критически отвлекает ресурсы, которые направлены на разработку новой игры.»

Изначально релиз Football Manager 2025 был запланирован на ноябрь, а затем перенесен на март, в связи с теми же проблемами, которые выделяются в обращении разработчиков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Football Manager

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