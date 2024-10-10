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Football Manager 25 перенесен на март 2025 года

Авторы хотят тщательно подготовить следующий шаг в серии.
Сегодня, 19:25
Football Manager 25
Football Manager 25

Авторы серии известных футбольных симуляторов Football Manager сообщили, что решили перенести релиз новой части.

FM 25 должен будет выйти до марта 2025 года, точнуую дату Sports Interactive пообещали назвать позднее.

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Напомним, что новая часть FM должна стать большим шагом вперед, авторы используют новый движок и обещают, что серия наконец получит множество нововведений.

"FM25 – это крупнейшее техническое и визуальное достижение в серии за последние несколько поколений. Мы просто не можем поставить под угрозу реализацию этого важнейшего этапа в истории Football Manager, торопясь выпустить его в ноябре", – говорится в заявлении Sports Interactive.

Кроме того, авторы пообещали наконец показать геймплейный ролик в январе 2025 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Football Manager

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